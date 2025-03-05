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В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года

До этого она три месяца держалась на 2,3%

В России в январе безработица выросла впервые с декабря 2023 года
Фото: Валентин Антонов/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Безработица в России в январе 2025 года впервые с декабря 2023 года повысилась, поднявшись до 2,4% после того, как три месяца подряд, с октября по декабрь 2024 года, удерживалась на историческом минимуме в 2,3% (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов Росстата.

Предыдущее значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и сохранялось в течение четырех месяцев, до сентября.

До этого в апреле-мае 2024 года безработица составляла 2,6%, в марте показатель равнялся 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%. В декабре 2023 года безработица была на уровне 3% после 2,9% в ноябре.

Общая численность безработных в России в январе 2025 года составила 1 млн 808 тысяч человек, что на 20 тысяч выше уровня декабря 2024 года.

Росстат
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