Безработица в РФ в феврале осталась на достигнутом в январе уровне в 2,4%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Безработица в России в феврале 2025 года составила 2,4%, оставшись на уровне января, когда показатель повысился впервые с декабря 2023 года, следует из материалов, опубликованных в среду Росстатом.

До этого в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2024 года, безработица удерживалась на историческом минимуме в 2,3% (за весь период наблюдений показателя с 1991 года).

Предыдущее значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и сохранялось в течение четырех месяцев, до сентября прошлого года.

До этого в апреле-мае 2024 года безработица в РФ составляла 2,6%, в марте показатель равнялся 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%, в декабре 2023 года - 3% после 2,9% в ноябре.

Общая численность безработных в России в феврале 2025 года составила 1 млн 786 тыс. человек, что на 22 тыс. ниже уровня января.