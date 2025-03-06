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Чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО в 2024 году выросла на 30%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в 2024 году получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей), сообщила торговая площадка.

В четвертом квартале чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 13,2%, до 17,4 млрд рублей. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 21,8 млрд рублей.

EBITDA "Мосбиржи" в 2024 году выросла на 25,5%, до 103,2 млрд рублей, в четвертом квартале - сократилась на 13,5%, до 22,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль в 2024 году увеличилась на 34,2%, до 80,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 29%, до 104,3 млрд рублей.

Операционные расходы по итогам года выросли на 61,4% (до 46,3 млрд рублей), что оказалось ниже прогнозного диапазона 65-75%. В четвертом квартале они увеличились на 26,7%, в основном за счет роста трат на маркетинг, персонал и техобслуживание.

Расходы на рекламу и маркетинг в 2024 году выросли до 6 млрд рублей с 1,8 млрд рублей в 2023 году, в четвертом квартале - до 1,8 млрд рублей с 1,05 млрд рублей в аналогичном периоде предыдущего года.

Операционные доходы в 2024 году выросли на 38,6%, до 145 млрд рублей.

Комиссионные доходы увеличились на 20,6%, до 63 млрд рублей. На рынке акций они выросли на 44,7% при увеличении объемов торгов на 43,1%, на рынке облигаций - на 24,3% при увеличении объемов торгов на 14,8% (без учета однодневных облигаций).

Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 35,4%, в то время как объем торгов увеличился на 27,1%, срочного рынка - на 33,5% при росте объема торгов на 23,7%.

Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг увеличился на 4,4%, средняя стоимость активов на хранении -на 10,5%.

Комиссионные доходы на прочих рынках уменьшились на 24,7% при сокращении объемов торгов на 22,7%.

Размер собственных средств "Мосбиржи" по итогам 2024 года составил 132,46 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода она не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат в 2024 году составил 12,5 млрд рублей (прогнозный диапазон был 9-12 млрд рублей).

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).

Московская биржа
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