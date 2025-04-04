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МосБиржа может выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб. на акцию

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на акцию, говорится в сообщении торговой площадки.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал выплату дивидендов в 23,4 рубля на акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 59,4 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год.

Дивидендная политика МосБиржи, утвержденная в 2023 году, предполагает нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

МосБиржа по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей). Дивиденды за 2023 год составляли 17,35 рубля на акцию.

МосБиржа Московская биржа
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