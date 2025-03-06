ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025-2026 годах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с ожидавшихся в декабре 1,1%.

Ожидания на следующий год были пересмотрены до 1,2% с 1,4%, говорится в сообщении регулятора по итогам мартовского заседания. Оценка на 2027 год осталась без изменения - 1,3%.

ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%. Оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

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