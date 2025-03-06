Число заявок на пособие по безработице в США упало сильнее прогнозов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Неделей ранее показатель составлял 242 тыс., что было максимумом с декабря прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс., по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 224,25 тыс. с 224 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 февраля, подскочило до 1,897 млн по сравнению с пересмотренными 1,855 млн неделей ранее.

При этом эксперты ожидали, что их число повысится до 1,880 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,862 млн.