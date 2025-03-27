Число заявок на пособие по безработице в США снизилось и оказалось ниже прогноза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тысячу - до 224 тысяч, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 225 тысяч.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение до 225 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели 223 тысячи.

Новость дополняется