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РФ за 8 месяцев сельхозгода экспортировала в Китай 275 тыс. т пшеницы и потеснила США

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - РФ за 8 месяцев этого сельхозгода (с июля 2024 года по февраль 2025 года) экспортировала в Китай 275 тыс. тонн пшеницы, этот показатель впервые превысил объем поставок из США.

"В текущем сезоне Китай резко снизил импорт на фоне рекордного урожая, в том числе из США, и за 8 месяцев завез от основных поставщиков около 1 млн тонн, включая 275 тыс. тонн пшеницы из России. Это впервые больше ввезенного из США объема в 147 тыс. тонн", - сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Канада с начала сезона поставила в эту страну около 0,5 млн тонн, из стран ЕС и Австралии были отгружены незначительные объемы.

По данным центра, в предыдущие сезоны Китай импортировал из США значительные объемы пшеницы: от 1 млн до 2 млн тонн за сезон из общего объема в 13-14 млн тонн.

В центре напомнили, что Китай в качестве контрмеры с 10 марта ввел пошлины в 15% на ввоз пшеницы из США.

Как сообщалось, в 2023/24 сельхозгоду РФ экспортировала в Китай рекордные для себя объемы пшеницы - 344 тыс. тонн, поставки ячменя достигли 943 тыс. тонн. В предыдущие сезоны поставки пшеницы колебались от 50 тыс. до 90 тыс. тонн, ячменя - от 50 тыс. до 130 тыс. тонн. Помимо этих основных культур, Китай закупает в России овес, гречиху и кукурузу.

Основными конкурентами РФ на пшеничном рынке Китая в минувшем сезоне были Австралия (4,1 млн тонн), Канада (3,2 млн тонн), ЕС (2,4 млн тонн) и США (2,1 млн тонн).

РФ в настоящее время может поставлять в Китай только яровую пшеницу. Ведутся переговоры о допуске озимой пшеницы, что, по оценке экспертов зернового рынка, позволит существенно нарастить экспорт в эту страну.

Русагротранс Китай
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