"Русагротранс" назвал Египет основным покупателем российской пшеницы в этом сельхозгоду

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Основным покупателем российской пшеницы за 10 месяцев этого сельхозгода (с 1 июля 2024 года по 30 апреля 2025 года) стал Египет.

Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за этот период Египет закупил в России 7,857 млн тонн пшеницы (6,846 млн тонн в предыдущем сельхозгоду).

На втором месте Турция - 2,912 млн тонн (6,043 млн тонн), топ-3 замыкает Бангладеш - 2,546 млн тонн (3,39 млн тонн).

В числе крупных покупателей также Алжир - 1,685 млн тонн (1,906 млн тонн) и Нигерия - 1,484 млн тонн (405 тыс. тонн).

По данным центра, всего с июля по апрель текущего сельхозсезона (заканчивается 30 июня 2025 года) Россия экспортировала около 38,6 млн тонн пшеницы, с учетом стран ЕАЭС.

Как сообщал центр ранее, в апреле экспорт составил 2,3 млн тонн, что выше прогнозируемых ранее 1,9 млн тонн. Рост связан с более активным спросом со стороны Турции, куда в апреле поставлено 355 тысяч тонн (в 2,3 раза больше, чем в марте) и Ирана - 270 тысяч тонн (в 1,9 раза выше, чем месяцем ранее). Страны заняли первую и третью позицию в импорте российской пшеницы соответственно. На втором месте - Египет с показателем 272 тысячи тонн (ниже уровня марта в 345 тысяч тонн).

По прогнозу центра, в мае экспорт может составить около 1,9 млн тонн, в целом по итогам сезона - 42,2 млн тонн (включая поставки в страны ЕАЭС).

"Это третий по величине результат после сезона 2023/2024, когда на внешние рынки было отправлено 55,5 млн тонн, и сезона 2022/2023 с показателем экспорта в 49,3 млн тонн", - сказали в центре.