Россия в январе увеличила экспорт продукции АПК на 7,4%, импорт - на 11,3%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Россия в январе 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $3,3 млрд (ланные округлены до десятых), что на 7,4% больше, чем в январе 2024 года ($3 млрд), сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт этой продукции вырос на 11,3%, до $2,9 млрд с $2,6 млрд годом ранее.

В 2024 году Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд. В то же время импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.