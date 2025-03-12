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Аналитики повысили прогнозы по инфляции и росту ВВП РФ на 2025 год

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,0% с 6,8% в феврале, следует из опроса ЦБ РФ.

Эксперты немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его рост на 1,7% против 1,6% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год немного улучшились – теперь аналитики прогнозируют ее на уровне 20,1% вместо 20,5% ранее.

Опрос проводился 7-11 марта 2025 года.

Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 4,8% с 4,6% в феврале. Аналитики по-прежнему ждут возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год повышены до 1,8% с 1,7%, на 2027 год остались на уровне 2,0%.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в размере 14,3% (ранее - 15,0%), в 2027 году – 10,0% (ранее - 10,4%). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 98,5 рубля (104,7 рубля в феврале), в 2026 году – 104,0 рубля (108,8 рубля ранее), в 2027 году – 107,0 рубля (110,4 рубля ранее).

Результаты опроса являются медианой прогнозов 30 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

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