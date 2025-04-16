Опрошенные Банком России аналитики чуть снизили прогноз по росту ВВП в 2025 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по инфляции в стране на 2025 год до 7,1% с 7% в марте и снизили прогноз по росту ВВП до 1,6%.с прежних 1,7%.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год незначительно улучшились: теперь аналитики прогнозируют ее на уровне 20,0% вместо 20,1% ранее.

Прогноз по инфляции на 2026 год остался без изменений - 4,8%. Аналитики по-прежнему ждут возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год понижены до 1,7% с 1,8%, на 2027 год остались на уровне 2,0%.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в размере 14,3% (прогноз не изменился), в 2027 году - 9,7% (ранее - 10,0%). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 95,2 рубля (98,5 рубля в марте), в 2026 году - 102,4 рубля (104,0 рубля ранее), в 2027 году - 106,7 рубля (107,0 рубля ранее).

Результаты опроса являются медианой прогнозов 26 экономистов из различных организаций, сообщил ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина. Опрос проводился 11-15 апреля 2025 года.