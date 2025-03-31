"Яндекс" в апреле проведет сбор заявок на дебютный флоатер объемом 30 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - МКПАО "Яндекс" во второй декаде апреля планирует провести сбор заявок на дебютные 2-летние облигации серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда будет определен позднее.

Техразмещение запланировано на вторую-третью декаду апреля. Агентом по размещению выступит АО "Старт капитал". Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 350 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 21 марта. Как отмечали ранее в "Яндексе", облигации станут еще одним инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления бизнеса компании и позволят ей более гибко управлять структурой финансовых обязательств.

12 марта рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили МКПАО "Яндекс" кредитные рейтинги на уровне ААА(RU) и ruААА соответственно, оба со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн.