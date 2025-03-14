Чистая прибыль Абсолют банка за 2024 год по МСФО выросла на 17% до 4,5 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Абсолют банка за 2024 год по МСФО составила 4,5 млрд рублей, что на 17% больше аналогичного показателя за 2023 год, говорится в сообщении банка.

Кредитный портфель банка в прошлом году вырос на 10% и составил 190 млрд рублей.

Средства клиентов в 2024 году увеличились на 12,1% до 230,7 млрд рублей.

Активы банка за 2024 год выросли на 10,8% и, по данным на 31 декабря, достигли 289,2 млрд рублей.

Достаточность собственных средств (Н1.0) на 31 декабря 2024 года составила 13,9%, достаточность базового и основного капиталов (Н1.1 и Н1.2) – по 12,6%.

Капитал банка за 2024 год увеличился до 46 млрд рублей.



