Еще пять банков РФ смогут работать со спецсчетами в рамках госзакупок

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило пять финансовых организаций в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В этот перечень теперь входят ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк", АКБ "Абсолют Банк", АКБ "Металлургический инвестиционный банк", АО "ИНГ Банк" (Евразия) и АО "Экспобанк".

Этим же распоряжением из названного перечня исключен "ЛОКО-Банк".

Теперь в перечень банков, имеющих право работать со спецсчетами в рамках госзакупок входит 29 кредитно-финансовых организаций.

Сам механизм спецсчетов был запущен в 2018 году. Открытием и ведением таких счетов могут заниматься российские банки, соответствующие ряду требований. В их числе наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд рублей (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

За все время действия этой нормы в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок, были включены 38 кредитных организаций. При этом в разное время из этого перечня были удалены 9 банков.