РФ придает большое значение сотрудничеству с Катаром в рамках Форума стран-экспортеров газа

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия и Катар заинтересованы в координации усилий по взаимодействию в сфере энергетики, заявил в воскресенье журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам визита в Доху.

Он подчеркнул, что РФ и Катар "в сфере углеводородов давние партнеры".

"Совместная работа ведется в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ - ИФ), штаб-квартира которого находится в Дохе. Мы придаём большое значение укреплению партнёрского взаимодействия в рамках этого объединения для координации усилий по продвижению законных интересов газовых экспортёров на глобальных энергетических рынках", - сказал Мантуров.

Ранее на этой неделе сообщалось, что замминистра энергетики РФ Роман Маршавин обсудил с послом Катара в России Ахмедом Нассер Аль-Тани вопросы взаимодействия в рамках ФСЭГ, совместные усилия для защиты интересов газовых экспортёров на глобальных энергетических рынках, включая создание новых финансовых инструментов, сотрудничество в сфере энергетики.

Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) вместе с США и Австралией.