Рост розничных продаж в КНР в январе-феврале ускорился, промпроизводства - замедлился

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 5,9% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,2% в декабре. При этом аналитики ожидали еще более значительного ослабления подъема - в среднем до 5,3%, по данным Trading Economics.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 6,9%. В горнодобывающей отрасли был отмечен подъем на 4,3%, в нефтегазовой - на 0,9%. Выпуск цветных металлов вырос на 6,6%, компьютеров и коммуникационного оборудования - на 10,6%, автомобилей - на 12%.

В целом рост был зафиксирован в 36 из 41 отрасли.

Розничные продажи в КНР за два месяца повысились на 4% в годовом выражении (в декабре - на 3,7%). Результат совпал с ожиданиями экспертов.

Продажи одежды и обуви выросли на 3,3%, косметики - на 4,4%, продуктов питания - на 11,5%, табачных изделий и алкоголя - на 5,5%, товаров для спорта и развлечений- на 25%, ювелирных изделий - на 5,4%. При этом сократилась реализация безалкогольных напитков - на 2,6%, автомобилей - на 4,4%.

Инвестиции в основные активы выросли на 4,1% и составили 5,26 трлн юаней ($734 млрд). Прогнозировалось увеличение на 3,6%. В декабре они повысились на 3,2%.

Инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность в январе-феврале увеличились на 5,6% и 9% соответственно, в то время как в недвижимость - упали на 9,8%, сообщает агентство "Синьхуа".

Безработица в Китае в феврале поднялась до 5,4% по сравнению с 5,2% месяцем ранее. При этом консенсус-прогноз предполагал снижение до 5,1%.