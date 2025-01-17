В Китае в декабре рост розничных продаж и промпроизводства ускорился

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Китае в декабре промышленное производство увеличилось на 6,2% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление.

Таким образом, рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после роста на 3% в ноябре. Подъем был отмечен по итогам 23-го месяца подряд.

Эксперты в среднем ожидали увеличения на 3,5%.

Безработица в Китае в декабре поднялась до 5,1% с 5% месяцем ранее. При этом консенсус-прогноз не предполагал изменения.

Инвестиции в основные активы в КНР в 2024 году выросли на 3,2%. Ожидался подъем на 3,3%.

Новость дополняется