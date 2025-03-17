"Уральские авиалинии" ожидают стагнацию перевозок в 2025 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" в 2025 году рассчитывают сохранить объем пассажиропотока на уровне прошлого года, рост показателя не ожидается в виду отсутствия поставок новых самолетов, сообщил гендиректор перевозчика Кирилл Скуратов.

"Задача - выполнить объем 2024 года, то есть где-то 9,5 млн пассажиров. Рост пока не рассматривается: вся техника у нас на пределе (использования провозных емкостей - ИФ). Пока у нас другой техники не будет, мы объемы не сможем увеличить физически", - сказал Скуратов журналистам, уточнив, что средняя загрузка кресел компании в прошлом году составила около 88-89%.

Аренда самолетов у других авиакомпаний в рамках механизма "мокрого" лизинга (то есть вместе с экипажем), по его словам, потенциально интересна "Уральским авиалиниям", однако таких предложений компания не получала.

"Из среднего фюзеляжа я пока не вижу, кто мог бы отдать в "мокрый" лизинг самолеты, те же Airbus. Никто не предлагал. Если кто-то будет предлагать, мы, конечно, будем рассматривать на высокий сезон", - сказал Скуратов.

В парке "Уральских авиалиний" 51 среднемагистральный самолет семейства A320 ceo/neo. По 18 из них в конце 2023 года были совершенны сделки страхового урегулирования с иностранными лизингодателями, что позволило "очистить" их от двойной регистрации и использовать на зарубежных рейсах. Для этого использовались средства Фонда национального благосостояния и собственные средства компании. Новых подобных сделок, по словам Скуратова, в ближайшее время не предвидится.

"И средства (государством - ИФ) не выделяются, и западные партнеры пока не проявляют особого интереса, - сказал он. - Переговоры идут, мы где-то там торгуемся по ценам, еще что-то, но такого, чтобы вышли на договора - такого нет".

"Мы готовы частично за свои (деньги совершать такие сделки - ИФ). У нас есть несколько самолетов, мы ведем переговоры их выкупа за свои деньги. Но опять же - там есть проблемы, что мы можем платить только в рублях и так далее", - добавил глава компании.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших авиакомпаний России. В 2024 году она перевезла 9,5 млн человек (+1%). Базируется в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово".

Контекст

В 2024 году общий пассажиропоток российских авиакомпаний вырос примерно на 6%, до 111,7 млн человек: внутренний составил 84,7 млн (+2%), зарубежный - порядка 27 млн (+20,1%). В 2025 году, по прогнозу Росавиации, планируется перевезти 109,7 млн пассажиров, что предполагает снижение трафика почти на 2%. Как говорил ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, речь идет "о минимальной планке, которую мы должны обеспечить". Глава Минтранса Роман Старовойт заявлял о целях достичь как минимум прошлогоднего показателя.

Эксперты подведомственного Росавиации ГосНИИ ГА между тем прогнозировали, что авиатрафик в 2025 году может упасть до 95,1 млн (-15% к 2024 г.), в 2026 - до 91,2 млн (-18%). Пессимистичные ожидания они связывали с дефицитом провозных емкостей: имеющийся самолетный парк эксплуатируется на пределе возможностей (средняя по рынку кресельная загрузка в 2024 году составила 89,3%), новая иностранная техника не поступает из-за санкций, выпуск отечественной - откладывается.

Росавиация видит потенциал роста перевозок в развитии механизма "мокрого" лизинга самолетов, заявлял Ядров. Арендаторам он помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот" : компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly. О других сделках не сообщалось.

На страховое урегулирование по самолетам, взятым в лизинг у иностранных компаний, власти в 2023 году направили почти 300 млрд рублей. Средства выделялись из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 15 лет под 1,5%. Схема предполагала, что после урегулирования авиакомпании перезаключают договоры на те же самолеты уже с российским, подведомственным Росавиации, лессором. По факту деньги ФНБ были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 единица), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). Частично они были профинансированы из собственных средств перевозчиков.