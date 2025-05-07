"Уральские авиалинии" в I квартале увеличили чистую прибыль по РСБУ в пять раз

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Уральские авиалинии" увеличило чистую прибыль по РСБУ в январе-марте 2025 года в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 6,24 млрд рублей, говорится в отчетности авиакомпании.

При этом выручка снизилась на 3,3%, до 26,17 млрд рублей.

"Основная деятельность по оказанию услуг, ради осуществления которой было создано общество, за анализируемый период была убыточной, что обусловлено выраженной сезонностью данного вида деятельности. Полученная чистая прибыль является результатом положительного влияния курсовых разниц", - сообщается в отчетности.

Себестоимость продаж выросла на 6,5%, до 25,83 млрд рублей. В итоге валовая прибыль снизилась в 8,2 раза, до 343,84 млн рублей.

Убыток от продаж в первом квартале составил 1,09 млрд рублей против прибыли в 1,38 млрд рублей в январе-марте 2024 года. Прочие доходы ОАО за январь-март 2025 года составили 10,07 млрд рублей, это в 25,9 раза больше, чем в прошлом году. Прочие расходы выросли в 1,5 раза, до 2,2 млрд рублей.

В отчетности отмечается, что на рост расходов по обычным видам деятельности, а также увеличение прочих доходов и расходов авиакомпании повлияли макроэкономические процессы, связанные с изменением объемов перевозок и колебанием курса иностранной валюты.

В первом квартале авиакомпания получила субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с авиаперевозками по спецтарифу по направлениям Дальний Восток и Калининград, на общую сумму 336,181 млн рублей, в первом квартале 2024 года - на 215,237 млн рублей.

Основные финпоказатели ОАО "Уральские авиалинии" (тыс. рублей):

I кв. 2025г I кв. 2024г Динамика Выручка 26 174 763 27 063 824 -3,3% Себестоимость продаж 25 830 922 24 252 847 +6,5% Валовая прибыль 343 841 2 810 977 -8,2 раза Прибыль (убыток) от продаж (1 087 337) 1 376 232 - Прибыль до налогообложения 8 115 624 1 492 424 -5,4 раза Чистая прибыль 6 238 625 1 266 934 +4,9 раза

Кредиторская задолженность компании выросла с 14,933 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 16,361 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская - снизилась с 22,347 млрд рублей до 21,832 млрд рублей.

Как сообщалось, основным акционером авиакомпании, согласно списку аффилированных лиц "Уральских авиалиний" на 31 марта 2021 года, являлся Сергей Скуратов, занимавший тогда должность гендиректора. В последние годы данные об акционерах в открытом доступе отсутствуют.

В августе 2024 года Скуратов сложил полномочия руководителя в связи с выходом на пенсию, компанию возглавил его сын - Кирилл Скуратов, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.