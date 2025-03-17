Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в январе выросла до рекордных 51,2%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в январе 2025 года достигла нового максимума – 51,2%. Это следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Впервые более половины расчетов за импорт в РФ было выполнено рублями в декабре 2024 года - 50,4%.

Остальные расчеты за импорт в январе на 20,7% были произведены в валютах недружественных стран (максимум за шесть месяцев, в декабре - 16,1%) и на 28,1% - в прочих валютах (это минимум почти за два года, с февраля 2023 года, когда доля этих расчетов составляла 25,4%, в 2024 году она снизилась с 41,5% в январе до 33,5% в декабре).

При оплате импорта РФ из стран Азии доля рублевых платежей в январе 2025 года повторила рекордное значение ноября 2024 года - 47,6%.

В то же время доля платежей, выполненных в валютах недружественных стран, выросла в январе до максимальных с августа 12,7% после 8,7% в декабре, а в валютах дружественных стран снизилась в январе до 39,7% с 45,2% в декабре (в 2024 году она менялась в интервале между 55,5% в январе и 42,2% в ноябре).

Оплата совокупного российского экспорта товаров и услуг в январе 2025 года на 43,1% производилась рублями после рекордных 47,5% в декабре, валютами недружественных стран - на 19,0% после 16,3% в декабре и на 38,0% валютами прочих стран после 36,2% в декабре.

В том числе страны Африки в январе оплатили рублями 91,1% российского экспорта (это новый максимум).