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Головная компания "Газпрома" в 2024 г. получила 1 трлн руб. убытка

Это произошло из-за снижения цены акций "Газпром нефти"

Головная компания "Газпрома" в 2024 г. получила 1 трлн руб. убытка
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" по итогам 2024 года получила 1 трлн 076,330 млрд рублей чистого убытка по сравнению с 695,570 млрд рублей чистой прибыли за 2023 год, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ.

В компании оперативно прокомментировали: "Основное влияние на формирование убытка, показанного в бухгалтерской отчетности головной компании - ПАО "Газпром", оказали снижение рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" в сумме 852 млрд руб. и рост расходов по отложенному налогу на прибыль в размере 444 млрд руб. в связи с увеличением ставки до 25% с 1 января 2025 года".

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Выход отчетности по МСФО ожидается до конца апреля.

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