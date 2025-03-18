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Индонезийский фондовый индекс упал максимально с 2011 года, торги приостанавливались

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций Индонезии резко снижается во вторник, падение фондового индекса Jakarta Composite является максимальным с 2011 года.

Торги на Индонезийской фондовой бирже были приостановлены на 30 минут после того, как снижение Jakarta Composite достигло 5%. Это была первая приостановка торгов на бирже со времен пандемии COVID-19.

Фондовый индекс продолжил падение после возобновления торгов, его обвал достиг 7,1%, став максимальным с сентября 2011 года, пишет Bloomberg. Цена бумаг индонезийского оператора дата-центров PT DCI Indonesia упала на 20%.

В случае, если снижение Jakarta Composite достигнет 10%, торги вновь будут приостановлены.

Опасения инвесторов в отношении перспектив экономики страны растут после недавних указаний ее президента Прабово Субианто о перераспределении бюджетных ресурсов на приоритетные для него проекты, отмечает агентство. Страна столкнулась редким для нее дефицитом бюджета в начале года при более чем 20%-ном снижении бюджетных доходов.

Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Индонезии по ставке, которое пройдет в среду. Инвесторы полагают, что ЦБ страны может прибегнуть к интервенциям, чтобы поддержать нацвалюту и простимулировать экономический рост.

Курс доллара в паре с индонезийской рупией во вторник прибавляет 0,7%.

Индонезия
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