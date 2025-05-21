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Индонезийский ЦБ снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 5,5%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Индонезийский Центробанк снизил ключевую процентную ставку на заседании 20-21 мая, на 25 базисных пунктов (б.п.).

Ставка по семидневным операциям обратного РЕПО уменьшена до 5,5% годовых, сообщил Банк Индонезии.

Решение регулятора совпало с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics.

"Снижение ставок отражает уверенность ЦБ в сохранении низкой инфляции (1-2,5%) в 2025 и 2026 гг., а также будет поддерживать стабильность курса индонезийской рупии и стимулировать экономический рост", - говорится в сообщении Банка Индонезии.

Инфляция в Индонезии в апреле ускорилась до максимальных с августа прошлого года 1,95% в годовом выражении с 1,03% в марте, но остается в целевом диапазоне ЦБ.

Ставки по депозитам и кредитам overnight были также уменьшены на 25 б.п., до 4,75% и 6,25% соответственно.

Индонезийская рупия укрепляется в среду, несмотря на снижение ключевой ставки. Курс доллара США в паре с рупией опустился в ходе торгов до 16383 рупий по сравнению с 16410 рупиями на закрытие предыдущей сессии.

Индонезия Банк Индонезии
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