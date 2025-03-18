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Alphabet обсуждает покупку поставщика решений для кибербезопасности Wiz за $30 млрд

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Alphabet Inc. ведет переговоры о покупке стартапа Wiz, работающего в сфере кибербезопасности, за $30 млрд, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Сделка, если она будет заключена, станет крупнейшей в истории Alphabet.

Компания вела переговоры о покупке Wiz за $23 млрд в прошлом году, однако они провалились, в частности, из-за обеспокоенности руководителей и инвесторов стартапа тем, что она может столкнуться с антимонопольными барьерами. Вслед за этим Wiz сообщила, что сфокусируется на подготовке к IPO.

Недавно переговоры с Alphabet возобновились, и соглашение может быть достигнуто в скором времени, отмечают источники.

Wiz, созданная в 2020 году, является поставщиком решений в сфере кибербезопасности для облачных сервисов. Компания входит в число самых быстрорастущих стартапов всех времен в связи с высоким спросом на ее услуги на фоне активного перевода бизнесами операций в облако, пишет FT. Сервисами Wiz пользуется почти половина из 100 крупнейших компаний США, говорится на ее сайте.

В прошлом году Wiz привлекла $1 млрд в рамках инвестраунда, получив оценку в $12 млрд. Среди ее инвесторов - венчурные компании Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures, а также Lightspeed Venture Partners.

Выручка Wiz в минувшем году достигла $500 млн, и компания ставит целью удвоить этот показатель в 2025 году, заявил ранее ее со-основатель Рой Резник.

Alphabet Wiz
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