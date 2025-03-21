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Рубль не изменился к юаню на решении ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем на решении Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как оно было ожидаемым рынком. Аналитики также единогласно ждали ее сохранения на уровне 21%.

К 13:31 по Москве (после публикации пресс-релиза ЦБ в 13:30) курс юаня на торгах Московской биржи составлял 11,58 руб., что всего на 0,1 копейки ниже уровня на 13:29.

"Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения - высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

ЦБ в феврале и декабре сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 б.п. - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля 2025 года.

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