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Российский рынок акций локально просел на сигнале ЦБ о возможном повышении ставки в будущем

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций днем в пятницу локально просел после сигнала от Банка России, что если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, регулятор рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

К 13:36 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 3220,79 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1202,22 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,6%. До итогов заседания ЦБ индекс МосБиржи поднимался выше 3235 пунктов.

Подешевели акции "ВК" (-3,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,3%), АФК "Система" (-1,5%), ОК "Русал" (-1%), "НЛМК" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор вновь отмечает, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе.

Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки.

ЦБ сохранял ставку на уровне 16% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 декабря прошлого года на 100 базисных пунктов с 15%. После этого повысил ее до 18% годовых 26 июля, а затем до 19% 13 сентября, 25 октября ставка была повышена на 200 б.п. - до 21% годовых. На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, хотя большинство аналитиков ожидало ее повышения, затем, 14 февраля, ставка вновь осталась на том же уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 апреля.

Банк России РТС Мосбиржа
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