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"Норникель" полностью разместил выпуск облигаций с расчетами в рублях объемом $800 млн

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Норильский никель" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-08-USD с офертой через год объемом $800 млн, сообщил эмитент.

Предусмотрены ежемесячные купоны, ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых.

Номинал одной облигации - $100. Расчеты по облигациям будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи бумаг при размещении, либо по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/погашения.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

Консолидированная выручка "Норникеля" по МСФО за 2024 год составила $12,5 млрд, что на 13% ниже уровня 2023 года. Чистый долг увеличился на 6% - до $8,6 млрд, при этом отношение чистого долга к показателю EBITDA к концу прошлого года выросло до 1,7x против 1,2x годом ранее.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 285 млрд рублей и два выпуска бондов на 9 млрд юаней, а также два выпуска замещающих облигаций на $649,04 млн.

Норникель Норильский никель
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