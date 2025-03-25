Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник корректируется вверх после снижения ранее, инвесторы ожидают объявления итогов завершившихся накануне российско-американских консультаций в Саудовской Аравии в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние рынки подают смешанные сигналы и стабильна нефть (фьючерс на Brent торгуется у $73 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, в лидерах роста выступают акции "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3189,48 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1197,94 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 марта, составляет 83,8737 руб. (-76,63 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 составил 6,73 млрд рублей (из них 846,64 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 788,76 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 673,1 млн рублей на акции "Т-Технологии").

Российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде, длившиеся больше 10 часов, завершились накануне вечером. Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов России и США, состоявшихся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в интервью "Первому каналу" во вторник. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной почти готово и может быть подписано в ближайшее время. "Мы подпишем его в скором времени", - заявил он в ходе заседания администрации.

Трамп отметил, что в настоящее время при контактах по украинскому урегулированию обсуждается территориальный вопрос, а также тема контроля над объектами энергетики.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, рынок акций с начала недели просел, индекс МосБиржи обновил минимум с середины марта, что стало следствием итогов заседания ЦБ РФ 21 марта (тон комментариев регулятора оказался более жестким, чем ожидалось) и ожиданий геополитических событий - в Эр-Рияде прошли консультации между представителями России и США по вопросам прекращения огня на Украине и торговли.

Вместе с тем, внешний фон во вторник для торгов в РФ складывался в целом неплохой - в США рынок динамично вырос, также подорожала нефть. С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи продолжается локальный "боковик" - индекс курсирует в диапазоне 3125-3360 пунктов и пока не показывает признаков выхода из этого коридора, отмечает Саидова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет находиться в диапазоне 3150-3220 пунктов в ожидании итогов переговоров в Эр-Рияде.

В целом идеи на рынке будут точечными. Во вторник "Лента" представит отчетность за 2024 год, которая может оказаться неплохой, также в фокусе внимания будут новости по дивидендам "ЛУКОЙЛа".

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что геополитика может привести к отскоку акций вверх.

Индекс МосБиржи в начале недели опустился ниже 3200 пунктов, причем поводом для продаж вечером выступило заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно встречи делегаций России и США по урегулированию ситуации на Украине: "Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений". Это подтверждает ожидания, что переговорный процесс по Украине будет сложным и небыстрым, считает эксперт.

Договоренности представителей США-РФ по Украине должны быть озвучены во вторник. Это может привести к резкому взлету котировок наиболее ликвидных акций, однако маловероятно, что новости сформируют новый восходящий тренд. Скорее всего, рост будет быстрым, но непродолжительным, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций выросли на 1,4-2,3% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали корпоративные новости и политические заявления.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что импортные пошлины, которые вступят в силу 2 апреля, будут содержать ряд исключений. "Будет некоторая гибкость. Но в целом - это будут зеркальные пошлины", - сказал он в Овальном кабинете.

Глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в понедельник, что теперь он прогнозирует только одно снижение ставки ФРС на четверть процентного пункта до конца текущего года. Ранее он ожидал два снижения. По его словам, инфляция в текущем году в США, вероятно, будет волатильной и опустится к целевому уровню в 2% не ранее 2027 года.

Кроме того, участники рынка ждут важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в IV квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

КНР будет проводить более активную финансово-бюджетную политику в этом году, а также повышать эффективность уже принятых мер, заявил министр финансов страны Лань Фоань в рамках "Форума развития Китая-2025".

Рассматривая текущие экономические проблемы, он подчеркнул, что экономические и фискальные возможности Китая значительно возросли и страна накопила более богатый опыт в области макроконтроля и финансового регулирования, сообщает агентство "Синьхуа".

По словам министра, основной задачей финансовой политики в этом году является существенное стимулирование потребления и повышение эффективности инвестиций в целях увеличения внутреннего спроса.

Между тем растут опасения в отношении эффективности стимулирующих мер Пекина как способа компенсировать последствия от введения американских пошлин, пишет Trading Economics. Экономика Китая продолжает испытывать трудности, и новые пошлины Вашингтона, как ожидается, окажут давление на ее ключевые секторы, включая промышленность, электроэнергетику, транспорт, рынки недвижимости и потребительских товаров.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабильны после подъема днем ранее на новости о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $72,98 за баррель (-0,03% и +1,2% накануне), майская цена WTI - $69,09 за баррель (-0,01% и +1,2% в понедельник).

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Это может ограничить приток сырья на нефтеперерабатывающие заводы в Китае, Индии, Испании и США, отмечает агентство Bloomberg.

В 2024 году производство нефти в Венесуэле составляло в среднем 875 тыс. баррелей в сутки, что составляет порядка 0,9% глобальной добычи.

Одновременно администрация Трампа продлила до 27 мая срок действия лицензии, выданной Chevron на добычу и экспорт нефти из Венесуэлы, сообщил в понедельник Минфин США. На Chevron приходится около четверти добычи и трети экспорта нефти в Венесуэле.

Тем временем, йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает телеканал Al Masirah. Также хуситы заявили о намерении продолжать атаки по территории Израиля и судам в Красном море до окончания осады сектора Газа.