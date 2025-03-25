Поиск

Образовательный холдинг Skillbox сменил гендиректора

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором образовательного холдинга Skillbox (МКАО "Скилбокс Холдинг", входит в холдинг VK) назначен Сергей Попков, сообщила компания.

Попков с основания Skillbox в 2016 году отвечает за развитие бизнеса. "На новой должности он займется адаптацией продуктов к текущим рыночным условиям, развитием ключевых бизнес-направлений и выводом холдинга на новые уровни", - говорится в сообщении.

Дмитрий Крутов, занимавший должность генерального директора с момента основания, остается в совете директоров.

Холдинг Skillbox объединяет платформы Skillbox, Skillfactory и Contented, GeekBrains, Lerna РФ и CIS, "Академика", "Школа английского" и "Цифровой колледж Skillbox".

В январе 2025 года холдинг Skillbox завершил редомициляцию с Кипра в Россию - компания была зарегистрирована в качестве МКАО "Скилбокс Холдинг" в Калининграде. Уставный капитал - 502,5 млн рублей.

Крупнейшим совладельцем МКАО "Скилбокс Холдинг" является VK, владеющая 55,96% в образовательном холдинге. В отчете за 2024 год VK сообщил, что не реализовал колл-опциона на покупку контролирующей (до 100%) доли владения в МКАО "Скилбокс Холдинг". Другие совладельцы не указываются.

По итогам 2024 года на платформах холдинга зарегистрировано более 17 млн пользователей, из которых 902 тыс. обучаются на платных образовательных программах. Выручка "Скилбокс Холдинга" в 2024 году сократилась на 12,3% - до 10,9 млрд рублей.

В марте 2024 года РБК со ссылкой на источники сообщал, что VK планирует IPO Skillbox. Тогда представитель Skillbox говорил изданию, что компания не исключает такой возможности, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

VK Skillbox Сергей Попков Дмитрий Крутов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медь в Нью-Йорке подорожала до исторического максимума

Зампред ЦБ ждет текущую инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%

Законопроект об ограничении выдачи денег в банкоматах при подозрении на мошенничество принят во II чтении

Законопроект об ограничении выдачи денег в банкоматах при подозрении на мошенничество принят во II чтении

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

Hyundai инвестирует $21 млрд в США в 2025-2028 гг.

Xiaomi привлекла $5,5 млрд за счет размещения акций

Маркетплейсы обошли розничные магазины по упоминаниям в СМИ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });