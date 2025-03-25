Образовательный холдинг Skillbox сменил гендиректора

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором образовательного холдинга Skillbox (МКАО "Скилбокс Холдинг", входит в холдинг VK) назначен Сергей Попков, сообщила компания.

Попков с основания Skillbox в 2016 году отвечает за развитие бизнеса. "На новой должности он займется адаптацией продуктов к текущим рыночным условиям, развитием ключевых бизнес-направлений и выводом холдинга на новые уровни", - говорится в сообщении.

Дмитрий Крутов, занимавший должность генерального директора с момента основания, остается в совете директоров.

Холдинг Skillbox объединяет платформы Skillbox, Skillfactory и Contented, GeekBrains, Lerna РФ и CIS, "Академика", "Школа английского" и "Цифровой колледж Skillbox".

В январе 2025 года холдинг Skillbox завершил редомициляцию с Кипра в Россию - компания была зарегистрирована в качестве МКАО "Скилбокс Холдинг" в Калининграде. Уставный капитал - 502,5 млн рублей.

Крупнейшим совладельцем МКАО "Скилбокс Холдинг" является VK, владеющая 55,96% в образовательном холдинге. В отчете за 2024 год VK сообщил, что не реализовал колл-опциона на покупку контролирующей (до 100%) доли владения в МКАО "Скилбокс Холдинг". Другие совладельцы не указываются.

По итогам 2024 года на платформах холдинга зарегистрировано более 17 млн пользователей, из которых 902 тыс. обучаются на платных образовательных программах. Выручка "Скилбокс Холдинга" в 2024 году сократилась на 12,3% - до 10,9 млрд рублей.

В марте 2024 года РБК со ссылкой на источники сообщал, что VK планирует IPO Skillbox. Тогда представитель Skillbox говорил изданию, что компания не исключает такой возможности, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.