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Skillbox Holding редомицилирован в РФ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Skillbox Holding Limited завершил редомициляцию с Кипра в РФ.

По данным ЕГРЮЛ, 21 января компания была зарегистрирована в качестве МКАО "Скилбокс Холдинг" в Калининграде. Уставный капитал - 502,5 млн рублей.

Ранее в январе Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО "Скилбокс Холдинг", выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-17014-A.

Интернет-холдинг VK (ранее - Mail.ru Group) в 2021 году объявил о создании образовательного холдинга на базе активов из своего портфеля - Skillbox и GeekBrains. Интернет-холдинг получил 50,06% Skillbox Holding Limited, основатели Skillbox - 22,72%, оставшиеся 14,21% - частный фонд IT-предпринимателя и сооснователя Almaz Capital Александра Галицкого. Еще 13% холдинга зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

В марте 2024 года издание РБК со ссылкой на источники писало, что VK планирует IPO Skillbox Holding. Тогда представитель Skillbox говорил РБК, что компания не исключает такой возможности, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно.

В 2020 году VK допускала IPO своих образовательных проектов, в том числе - на тот момент не объединенных Skillbox и GeekBrains.

Skillbox
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