Котировки мировых производителей удобрений просели на новостях о договоренностях США и РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Акции мировых производителей удобрений подешевели на новостях о том, что США готовы помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Котировки североамериканских Mosaic и CF Industries на Нью-Йоркской фондовой бирже после публикации заявления потеряли 3,6% и 3,7% соответственно, канадской Nutrien - более чем 4%.

Акции германского производителя калийных удобрений K+S подешевели почти на 5%.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии Вашингтон заявил, что поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений. США обещают способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для России, расширению доступа судов к портам, а также готовы содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.