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Акции производителей удобрений дорожают на 4,4-5,3% на новости о договоренностях с США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Акции российских производителей удобрений дорожают на "Московской бирже" на 4,4-5,3% на новостях о российско-американских договоренностях.

На 18:16 по Москве, рост котировок ценных бумаг ПАО "Куйбышевазот" составил 4,4% (до 554,2 рубля за штуку); в свою очередь акции "Акрона" подорожали на 4,7% (до 17 620 рублей за штуку), а акции "ФосАгро" выросли в цене на 5,3% (до 6 896 рублей за штуку).

Вашингтон поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морской страховки, заявил Белый дом, представляя итоги переговоров в Саудовской Аравии.

Вашингтон обещает способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для российской стороныФ, поможет расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

Акрон США ФосАгро Московская биржа ПАО "Куйбышевазот"
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