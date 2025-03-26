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ГК "Агроэко" планирует вложить в модернизацию свиноводческой ГК "Русмит" 3 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Агроэко" намерена направить 3 млрд рублей на модернизацию приобретенной в прошлом году ГК "Русмит" (Воронеж), увеличив мощности производства почти вдвое. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Речь об этом шла на встрече губернатора региона Александра Гусева с председателем совета директоров "Агроэко" Владимиром Масловым.

"Компания продолжает интеграцию приобретенных активов ГК "Русмит". В модернизацию ее предприятий "Агроэко" планирует вложить около 3 млрд рублей. Развитие планируется в первую очередь с точки зрения биобезопасности (для предотвращения АЧС) и экологичности, а общую производственную мощность этих предприятий планируется увеличить с 28 тыс. до 55 тыс. тонн в год", - говорится в пресс-релизе.

В сентябре 2024 года "Агроэко" сообщило о приобретении ГК "Русмит". Условия сделки не раскрывались, однако Маслов отметил, что она заключена на взаимовыгодных рыночных условиях.

Тогда также говорилось, что в ближайшие месяцы будет реализована обширная инвестиционная программа по технологической модернизации производств, улучшению условий труда работников, повышению уровня биобезопасности, внедрению высоких стандартов качества продукции.

Осенью 2023 года в ООО "Мясокомбинат Бобровский" (основной актив ГК "Русмит") был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Специалисты уничтожили 84,4 тонны инфицированной свиноводческой продукции.

"Русмит" объединяет ряд свиноферм (товарных и племенных), комбикормовый завод, мощности по переработке мяса в нескольких районах Воронежской области.

ГК "Агроэко" занимает 6-е место в рейтинге производителей свинины в России с долей производства 5,7% (от общероссийского), а также 8-е место среди производителей комбикормов. В составе холдинга работают 49 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, 4 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, мясоперерабатывающее предприятие, сеть фирменных магазинов. Общая численность сотрудников - более 9 тыс. человек. Производственные площадки компании находятся в Воронежской и Тульской областях.

Агроэко Русмит Воронежская область
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