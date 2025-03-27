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ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT

Это решение зависит от ЕС, а не от США, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов

ВТБ пока не просчитывает сценарии возврата SWIFT
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ВТБ не закладывает в прогнозы обратное подключение к системе передачи финансовых сообщений SWIFT, это решение на стороне ЕС, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Во вторник пресс-служба Кремля опубликовала заявление по итогам встречи экспертных групп РФ и США. Российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

В заявлении также говорилось, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Эти договоренности вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка (РСХБ) и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.

"Насколько я понимаю, ключевым является подключение к SWIFT РСХБ как основного банка, ответственного за обслуживание сельскохозяйственного сектора у нас в России. Я не могу ответить на вопрос, находимся ли мы в этом списке, потому что дискуссия ведется на уровне высоком политическом, поэтому к нам с такими запросами не обращались. Но если это произойдет, это будет внеплановое позитивное событие", - сказал Пьянов.

"Отключение от SWIFT - это элемент европейских санкций, сейчас сигналы о каком-то сближении идут с американской стороны, Европа имеет другую позицию по многим вопросам, и это будет осложняющим фактором. То есть ни в какие наши прогнозы мы это не закладываем. Более того, одно из мнений, которое внутри нас существует, это то, что подключение к SWIFT с точки зрения финансового результата, быть может, увеличит объемы транзакций, но уменьшит маржинальность трансграничных транзакций (...) Это явно будет благо для страны, это явно будет благо для экономических агентов страны, но с точки зрения финансового результата, абстрагируясь от вероятности, ну как бы это может иметь нейтральный для нас характер", - добавил он.

ВТБ в 2022 году после начала СВО последовательно попал в санкционные списки США, Великобритании и ЕС. Банк также был отключен от SWIFT.

SWIFT ВТБ Дмитрий Пьянов ЕС США
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