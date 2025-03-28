ЦБ повысил оценку профицита счета текущих операций РФ в 2024 году до $62,3 млрд

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2024 году составил $62,3 млрд, что на $12,8 млрд, или на 26,0% больше, чем в 2023 году ($49,4 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций за прошлый год в размере $53,8 млрд, то есть его новая оценка на $8,5 млрд выше.

Согласно обновленной оценке, профицит внешней торговли товарами увеличился в 2024 году на $11,3 млрд, или на 9,3%, до $133,0 млрд со $121,7 млрд в 2023 году. Новая оценка внешнеторгового профицита примерно на $10,4 млрд выше первоначальной ($122,6 млрд).

Оценка объемов годового экспорта РФ повышена по отношению с первоначальной на $15,9 млрд, до $433,1 млрд с $417,2 млрд, импорта - на $5,6 млрд, до $300,1 млрд с $294,5 млрд. По отношению к 2023 году экспорт в 2024 году вырос на 2,0% с $424,7 млрд, импорт - снизился на 1,0% с $303,1 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в 2024 году увеличилось на $3,0 млрд, или 8,4%, до $39,1 млрд с $36,1 млрд. Ранее оно оценивалось на уровне $38,3%.

Совокупный дефицит баланса первичных и вторичных доходов в 2024 году сократился на $4,6 млрд, до $31,5 млрд по отношению к 2023 году ($36,1 млрд).

Сальдо финансового счета в 2024 году выросло по отношению к 2023 году на $14,3 млрд, или на 37,0%, до $53,0 млрд.

Приобретение финансовых активов в 2024 году оценивается в $66,8 млрд против $41,4 млрд годом ранее. Увеличение финансовых активов обусловлено преимущественно ростом прочих инвестиций, что связано, в том числе с увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности.

Внешние обязательства в 2024 году увеличились на $10 млрд после сокращения на $7,3 млрд в 2023 году, что обусловлено преимущественно ростом прочих инвестиций, в том числе связанным с возвратами трансграничных платежей по внешнеторговым контрактам на фоне санкционного давления на инфраструктуру международных расчетов.

Резервные активы в 2024 году уменьшились на $3,8 млрд в основном в связи с проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния после снижения в 2023 году на $10 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $48 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $117 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $38 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $31 млрд.