Поиск

"Циан" нарастил квартальную выручку на 5% , скорр. EBITDA - на 21%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" в IV квартале 2024 года нарастило выручку на 5% год к году - до 3,4 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 21% и составила до 908 млн рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 26,4%, показав рост год к году на 3,5 п.п.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали выручку "Циан" на уровне 3,3 млрд рублей, а скорр. EBITDA в размере 725 млн рублей.

Новость дополняется

Циан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России в 2025 году площади под картофелем увеличатся на 6,5 тысяч га

S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки

Brent подорожала до $74,92 за баррель

Суд отменил часть обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры к Богданчикову и Гарберу

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Renault и Nissan изменят условия партнерства

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6115 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });