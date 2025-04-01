"Циан" нарастил квартальную выручку на 5% , скорр. EBITDA - на 21%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" в IV квартале 2024 года нарастило выручку на 5% год к году - до 3,4 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 21% и составила до 908 млн рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 26,4%, показав рост год к году на 3,5 п.п.

Результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали выручку "Циан" на уровне 3,3 млрд рублей, а скорр. EBITDA в размере 725 млн рублей.

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