"Циан" одновременно с началом торгов на "Мосбирже" запустит buyback сроком на год

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" запустит обратный выкуп своих акций сроком на 12 месяцев, сообщила компания.

По словам CEO "Циан" Дмитрия Григорьева, buyback стартует одновременно с началом торгов акциями МКПАО на "Мосбирже", которое запланировано на 3 апреля.

Компания готова потратить на обратный выкуп до 3 млрд рублей.

Цель buyback - поддержание котировок ценных бумаг МКПАО "Циан". Выкуп будет финансироваться за счет накопленных группой денежных средств - на конце 2024 года объем денежных средств на счетах "Циан" составил 9,2 млрд рублей.

Одновременно компания подтвердила, намерение менеджмента до конца 2025 года вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате дивидендов, включая спецдивиденд.

Дивполитика "Циан" предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60% до 100% скорр. чистой прибыли МКПАО за соответствующий период.

По итогам 2024 года прибыль МКПАО составила 2,46 млрд рублей против 1,69 млрд рублей за 2023 год.