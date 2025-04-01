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Лидерами падения в S&P 500 в марте стали акции Delta Air и United Airlines

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Лидерами падения котировок среди компонентов американского фондового индекса S&P 500 в марте стали акции Delta Air Lines и United Airlines Holdings, сообщает MarketWatch.

Бумаги авиакомпаний подешевели соответственно на 27,5% и на 26,4%. При этом стоимость акций Delta Air достигала исторического максимума в начале февраля, United Airlines - в середине января этого года, напоминает MarketWatch.

Кроме того, существенно снизилась цена акций Teradyne Inc. - на 24,8%, Caesars Entertainment - на 24,7%, DexCom Inc. - на 22,7%, Lululemon Athletica - на 22,6%, Hewlett Packard Enterprise - на 22,1% и Nike Inc. - на 20,1%. На 18-20% опустились котировки бумаг Deckers Outdoor, Constellation Energy Corp., Williams-Sonoma Inc., Ralph Lauren Corp., Carnival Corp., Best Buy Co. и EPAM Systems Inc.

Индекс S&P 500 в марте уменьшился на 5,8%. Среди компонентов индекса 69% компаний завершили месяц "в минусе", при этом 98 акций подешевели на 10% и более, по данным FactSet.

Среди отраслевых подындексов S&P 500 девять из одиннадцати зафиксировали снижение, в том числе наиболее существенно упал потребительский сектор и сфера информационных технологий - на 9% и 8,9% соответственно. При этом энергетический сектор вырос на 3,7%.

В первом квартале самый значительный подъем котировок зафиксировали акции CVS Health Corp. (владельца сети аптек и страховщика Aetna) - на 51%. В число лидеров роста вошли также Philip Morris International - на 32%, Newmont Corp. - на 30%, AT&T Inc. - на 24% и Consolidated Edison - на 24%.

Наиболее сильное снижение с начала текущего года показали бумаги Deckers Outdoor (владеет несколькими брендами обуви, включая производителя известных угги из овчины) - на 45%. Кроме того, существенно подешевели акции Tesla - на 36%, ON Semiconductor Corp. - на 35,5%, Teradyne - на 34%, Moderna Inc. - на 32%.

CVS Health Delta Air Nike United Airlines S&P 500 Philip Morris International
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