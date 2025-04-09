Поиск

Delta Air увеличила квартальную выручку лучше ожиданий рынка

Годовой прогноз авиакомпания не стала подтверждать из-за высокой неопределенности в экономике

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, нарастила выручку на 2% в первом квартале 2025 года, что превысило ожидания рынка, но при этом не подтвердила годовой прогноз из-за высокой экономической неопределенности.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $240 млн, или $0,37 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью $37 млн, или $0,06 центов на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,38 центов.

Скорректированная прибыль составила $0,46 центов на акцию против $0,45 на акцию в первом квартале 2024 года.

Выручка Delta Air в отчетном квартале повысилась до $14,04 млрд с $13,75 годом ранее, превысив прогноз аналитиков $13,85 млрд.

Выручка в сегменте пассажирских перевозок увеличилась на 3,1%, в сегменте грузоперевозок - на 16,9%. В остальных сегментах показатель снизился на 3,6%.

Загруженность рейсов уменьшилась до 81,4% с 82,7% годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 82,2%.

Компания отметила, что не может подтвердить годовой прогноз из-за высокой экономической неопределенности. Оценки финансовых результатов за 2025 год будут представлены позднее по мере прояснения ситуации. Январский прогноз предполагал, что прибыль на акцию по итогам текущего года составит более $7,35.

Во втором квартале Delta Air рассчитывает изменения выручки в диапазоне от снижения на 2% до роста на 2%. Прибыль в расчете на акцию, по оценкам компании, составит от $1,7 до $2,3.

С начала 2025 года капитализация Delta Air сократилась на 40,7%, до $23,18 млрд, тогда как индекс S&P 500 потерял 15,28%.

Delta Air США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство поддержало законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Котировки нефти рухнули больше чем на 6%, Brent торгуется ниже $59 за баррель

Ипотека в России

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки

Набиуллина считает, что продажи жилья остаются на приемлемом уровне

Европейские рынки акций падают на 2,2-2,8% после вступления в силу пошлин США

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Цена на золото подскочила на 2,4% из-за восстановления спроса на надежные активы

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос до 3,8 трлн рублей

Сбербанк в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 404,5 млрд рублей

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,3% в начале основной сессии торгов

КТК возобновил отгрузки нефти с ранее остановленного после проверки ВПУ-1

Хроники событий
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне68 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6160 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе379 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние226 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });