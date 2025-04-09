Delta Air увеличила квартальную выручку лучше ожиданий рынка

Годовой прогноз авиакомпания не стала подтверждать из-за высокой неопределенности в экономике

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, нарастила выручку на 2% в первом квартале 2025 года, что превысило ожидания рынка, но при этом не подтвердила годовой прогноз из-за высокой экономической неопределенности.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $240 млн, или $0,37 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью $37 млн, или $0,06 центов на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,38 центов.

Скорректированная прибыль составила $0,46 центов на акцию против $0,45 на акцию в первом квартале 2024 года.

Выручка Delta Air в отчетном квартале повысилась до $14,04 млрд с $13,75 годом ранее, превысив прогноз аналитиков $13,85 млрд.

Выручка в сегменте пассажирских перевозок увеличилась на 3,1%, в сегменте грузоперевозок - на 16,9%. В остальных сегментах показатель снизился на 3,6%.

Загруженность рейсов уменьшилась до 81,4% с 82,7% годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 82,2%.

Компания отметила, что не может подтвердить годовой прогноз из-за высокой экономической неопределенности. Оценки финансовых результатов за 2025 год будут представлены позднее по мере прояснения ситуации. Январский прогноз предполагал, что прибыль на акцию по итогам текущего года составит более $7,35.

Во втором квартале Delta Air рассчитывает изменения выручки в диапазоне от снижения на 2% до роста на 2%. Прибыль в расчете на акцию, по оценкам компании, составит от $1,7 до $2,3.

С начала 2025 года капитализация Delta Air сократилась на 40,7%, до $23,18 млрд, тогда как индекс S&P 500 потерял 15,28%.