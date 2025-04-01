Поиск

Brent подешевела до $74,73 за баррель

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к небольшому снижению, растеряв рост, достигнутый ранее на торгах.

К 14:21 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%) до $74,73 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,03 (0,04%) до $71,45 за баррель.

Трейдеры анализируют последние заявления президента США Дональда Трампа, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона. 31 марта Трамп сообщил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

"Ужесточение санкций против Ирана, Венесуэлы и России может ограничить предложение, однако введение тарифов США, скорее всего, приведет к сокращению мирового спроса на энергоносители и замедлению экономического роста, что впоследствии также отразится и на спросе на нефть", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбье, добавив, что делать уверенную ставку на дальнейшую траекторию цен на нефть, как всегда, достаточно сложно.

Трейдеры ждут заявлений от Трампа, который обещал 2 апреля анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний.

China National Petroleum Corp (CNPC) ожидает роста спроса на нефть в Китае в 2025 году на 1,1% - до 765 млн тонн, передает Reuters. В CNPC прогнозируют, что Brent в 2025 году будет стоить $65-$75 за баррель, а в период с 2026 по 2030 год - $60-$70 за баррель.

Brent CNPC WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснано" рассчитывает на государство при погашении оставшегося долга

"Роснано" рассчитывает на государство при погашении оставшегося долга

Ведущие банки РФ включились в льготное кредитование АПК

Ведущие банки РФ включились в льготное кредитование АПК

Укрепление курса рубля в ЦБ связали с ожиданиями смягчения санкций

Разработчик самолета "Байкал" гарантировал цену самолета не более 280 млн рублей

Авария электромобиля Xiaomi в Китае обрушила котировки компании на 5,5%

"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией

"Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией

Погрузка на сети РЖД в марте снизилась на 7,2%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне61 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });