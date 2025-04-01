Brent подешевела до $74,73 за баррель

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к небольшому снижению, растеряв рост, достигнутый ранее на торгах.

К 14:21 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,05%) до $74,73 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,03 (0,04%) до $71,45 за баррель.

Трейдеры анализируют последние заявления президента США Дональда Трампа, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона. 31 марта Трамп сообщил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

"Ужесточение санкций против Ирана, Венесуэлы и России может ограничить предложение, однако введение тарифов США, скорее всего, приведет к сокращению мирового спроса на энергоносители и замедлению экономического роста, что впоследствии также отразится и на спросе на нефть", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбье, добавив, что делать уверенную ставку на дальнейшую траекторию цен на нефть, как всегда, достаточно сложно.

Трейдеры ждут заявлений от Трампа, который обещал 2 апреля анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний.

China National Petroleum Corp (CNPC) ожидает роста спроса на нефть в Китае в 2025 году на 1,1% - до 765 млн тонн, передает Reuters. В CNPC прогнозируют, что Brent в 2025 году будет стоить $65-$75 за баррель, а в период с 2026 по 2030 год - $60-$70 за баррель.