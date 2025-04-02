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Brent торгуется у $74,49 за баррель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны утром в среду и остаются вблизи уровня закрытия предыдущего дня, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

К 8:10 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $74,49 за баррель, на уровне закрытия предыдущей сессии. Во вторник Brent подешевела на $0,28 (0,37%).

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,03 (0,04%), до $71,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,28 (0,39%), до $71,2 за баррель.

Как ожидается, 2 апреля Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются, что ответные меры торговых партнеров США могут привести к ускорению инфляции и замедлению экономического роста, что негативно отразится также и на спросе на энергоносители.

Аналитик Mizuho Роберт Ягер отмечает некоторую нервозность на рынке в преддверии заявления о пошлинах. "Мы можем потерять некоторые поставки из Мексики, Венесуэлы и Канады", - сказал он. Однако, по мнению аналитика, есть вероятность того, "сокращение спроса будет более существенным", чем эти объемы.

Цены на нефть продолжают получать поддержку от заявлений Трампа относительно возможного введения вторичных пошлин на российскую нефть, а также усиления санкционного давления на Иран, пишет Trading Economics.

Американский институт нефти API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тысяч баррелей.

Brent API WTI США Иран Канада Мексика
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