Производство сельхозпродукции в РФ в феврале выросло на 1,4%, за два месяца - на 1,7%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства) в РФ в феврале по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 1,4%, сообщил Росстат в среду.

В январе-феврале рост составил 1,7%. Эти показатели выше прошлогодних. В январе 2024 года рост в годовом выражении составлял 1,2%, за два месяца - 0,9%.

Объем производства продукции в хозяйствах всех категорий в феврале в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 323,5 млрд рублей, в январе-феврале - 613,7 млрд рублей.

Росстат также сообщил, что производство скота и птицы (на убой, в живом весе) во всех хозяйствах в феврале составило 1,3 млн тонн, что на 1% меньше, чем год назад. Производство молока снизилось на 0,4%, до 2,4 млн тонн, яиц - выросло на 3%, до 3,4 млрд штук.

За два месяца скота и птицы произведено 2,5 млн тонн (на 0,1% меньше), молока - 2,8 млн тонн (на 0,9% больше), яиц - 7,2 млрд штук (на 3,7% больше).

В сельхозорганизациях в феврале было произведено 1,086 млн тонн скота и птицы (на убой, в живом весе), что на 0,4% меньше прошлогоднего. В том числе крупного рогатого скота 92,6 тыс. тонн (на 2,8% меньше), свиней - 454,4 тыс. тонн (на 1,5% меньше), птицы - 534,9 тыс. тонн (на 0,9% больше).

Росстат также сообщил, что на конец февраля поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 16,4 млн голов (на 4,4% меньше, чем год назад), из него коров - 7,2 млн голов (на 3,9% меньше). Численность свиней составляла 28,2 млн (на 3% меньше), овец и коз - 19,1 млн голов (на 4,3% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 37,8% численности крупного рогатого скота, 5,3% свиней, 44,5% овец и коз (на конец февраля 2024 года - соответственно 37,9%, 5,7%, 45,4%).

В сельхозорганизациях на конец февраля 2025 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,9%, в том числе коров - на 3,1%. Свиней стало меньше на 2,4%, овец и коз - на 4,5%, птицы - на 4,7% больше.

В 2024 году производство сельхозпродукции в РФ снизилось на 3,2%.