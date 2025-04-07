Россия в 2024 году увеличила экспорт живых сельхозживотных на 22%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2024 году увеличила экспорт живых сельхозживотных на 22%, установив исторический рекорд, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные данные экспертов.

В живом весе экспорт превысил 83 тысячи тонн.

В топ-3 импортеров вошли Грузия, на которую пришлось 34% поставок, Казахстан - 21%, Азербайджан - 18%.

Как сообщал в конце марта руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в 2024 году, в частности, живых свиней было экспортировано 259 660 голов. Грузия нарастила импорт до 183 тысяч голов со 157 тысяч голов в 2023 году и со 100 тысяч голов в 2022 году.