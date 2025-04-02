Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-феврале на 0,7%, в феврале - на 2,9%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Грузооборот транспорта в РФ снизился в январе-феврале 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,7% и составил 926,5 млрд т-км. Об этом сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 418,7 млрд т-км (+2,5% - к январю-февралю 2024 г.), автомобильного - 60,9 млрд т-км (+6,7%), морского - 5,8 млрд т-км (падение в 1,9 раза), внутреннего водного - 1,7 млрд т-км (-22,5%), воздушного - 0,2 млрд т-км (-1,3%), трубопроводного - 439,2 млрд т-км (-3,3%).

В феврале 2025 года грузооборот транспорта составил 446 млрд т-км (-2,9% к февралю 2024 г.), в том числе железнодорожного - 198,1 млрд т-км (-1,5%), автомобильного - 32,5 млрд т-км (+8,6%), морского - 2,3 млрд т-км (падение в 2 раза), внутреннего водного - 0,8 млрд т-км (-22,9%), воздушного - 0,1 млрд т-км (-6,9%), трубопроводного - 212,1 млрд т-км (-4,6%).