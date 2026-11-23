Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом фондовых индексов на 0,2%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует небольшой восстановительный рост после более чем 6%-го падения за последние три торговых дня, последовавшего после обвала мировых рынков капитала из-за опасений за ИИ-сектор и в отсутствие позитивных геополитических новостей в отношении урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2359 пункта (+0,24%), индекс РТС - 904,15 пункта (+0,24%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,4%.

Подорожали акции "Полюса" (+3,4%), МКПАО "ВК" (+3%), "АЛРОСА" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,1%), АФК "Система" (+1,6%), "РусАла" (+1,5%), "Мосбиржи" (+1,3%), Сбербанка (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ИКС 5" (+0,4%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Т-Технологий" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,8%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,4%), ВТБ (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%),"префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Президент США Дональд Трамп согласится предоставить Киеву мощные гарантии безопасности при уверенности в том, что новый украинский конфликт будет крайне маловероятен, заявил в воскресенье спецпосланник президента США Джаред Кушнер. "Он пойдет на такой шаг (одобрение гарантий - ИФ) только в том случае, если убедится, что это определенно служит национальным интересам США и что более широкие гарантии безопасности позволят свести к минимуму вероятность ситуации, в которой они бы понадобились", - написал он в соцсети X.

Кушнер подчеркнул, что Трамп в целом готов рассмотреть вариант с предоставлением Украине гарантий, похожих на положения статьи 5 устава НАТО. "Готовность России обсуждать такие гарантии - это большой шаг вперед и возможный признак того, что эта страна всерьез готова к миру", - считает он. При этом Кушнер отметил, что подобные гарантии - крайне серьезное обязательство для США, и поэтому "тема требует внимательного изучения". Также он предупредил, что предоставление таких гарантий потребует не только согласия Трампа, но и Конгресса США, а также должна будет пройти проверку на соответствие Конституции США.

Кроме того, Кушнер заявил в воскресенье о необходимости в ходе переговорного процесса достичь того, чтобы Россия не опасалась НАТО, а НАТО - России. "Мы стремимся к такому будущему, в котором (...) у России будет уверенность, что НАТО не стремится к конфронтации, а у НАТО и ее партнеров - уверенность в том, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность соседей", - написал он в соцсети X. По его мнению, "это потребует ясных заявлений сторон о намерениях", также "сторонам нужно будет взять на себя реальные и подлежащие верификации обязательства". Кроме того, он подчеркнул, что любые договоренности должны предусматривать "суверенитет и возможность независимо принимать решения всеми странами-участницами".

Американские фондовые индексы резко упали по итогам торгов в пятницу на опасениях в отношении ИИ-сектора. Dow Jones Industrial Average снизился на 1,93% - до 48147,33 пункта. За неделю он ушел в минус на 8%, максимально с апреля 2025 года. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 3,70% и составило 6910,39 пункта, опустившись ниже 7000 пунктов впервые с апреля текущего года. Nasdaq Composite рухнул на 5,28% в пятницу и закрылся на отметке 22617,73 пункта, растеряв весь рост с начала года. Падение на 1261,47 пункта стало вторым по масштабу в истории индикатора. За последние пять сессий он обвалился на 10% и провел худшую неделю с марта 2020 года. Индекс волатильности CBOE Volatility Index, или VIX, часто именуемый "индексом страха Уолл-стрит", обновил максимум с апреля 2025 года.

Акции Nvidia рухнули на 14% по итогам торгов после сообщения Reuters со ссылкой на источники о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет практики бухучета чипмейкера. Давление на котировки также продолжили оказывать ужесточение контроля за экспортом его продукции и неопределенность в отношении будущего руководителя после скандального ухода сооснователя Дженсена Хуанга с постов главного исполнительного директора и президента. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что хотел бы, чтобы "Дженсен принес большие извинения и вернулся". "Нам нужно защищать наших выдающихся людей. Дженсен - один из них", - сказал Трамп.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует заметный рост (+2,27%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 23 ноября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается преимущественно негативная динамика акций, находящихся под давлением пятничного падения американского рынка ценных бумаг. Так, фондовые индикаторы Австралии, материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,2-3,1%. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День благодарности труду).

Мировые цены на нефть 23 ноября утром демонстрируют лишь небольшие изменения после умеренного повышения в конце прошлой недели; участники рынка продолжают следить за новостями относительно ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,08%, до $92,5 за баррель, при этом фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени всего на 0,05%, до $83,37 за баррель.

Количество нападений на коммерческие суда в Ормузском проливе и вблизи него достигло самого высокого уровня с начала конфликта США с Ираном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на сведения о морских инцидентах. По данным телеканала, только с начала ноября было совершено уже по меньшей мере 22 атаки - это второй по величине показатель с начала войны. Зона, о которой идет речь, охватывает Ормузский пролив, Персидский залив и Оманский залив.

В октябре общее количество атак, о которых сообщало Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), связанное с Королевским военно-морским флотом, впервые с начала американо-иранской войны в конце февраля превысило 30. Международная морская организация (IMO) также зафиксировала в октябре наибольшее количество подтвержденных инцидентов в этом году. До октября в регионе в среднем происходило около 10 нападений в месяц.

Как указывает CNN, с начала конфликта пролив стал территорией, за которую идет ожесточенная борьба, а нападения на суда препятствуют транспортировке нефти и газа и приводят к глобальным экономическим последствиям. Коммерческое судоходство через пролив, по которому до войны проходила пятая часть мировой нефти, по сравнению с базовым уровнем 2025 года кардинально сократилось.