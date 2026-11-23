БПЛА снова атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - БПЛА утром 23 ноября атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня утром юго-восток республики вновь подвергся атаке вражескими БПЛА. По информации, которую в оперативном порядке получает раис республики Рустам Минниханов, целью преступников стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска", - говорится в сообщении.

В результате "продолжительного налета" повреждены несколько объектов. Погибших и пострадавших нет.

Пресс-служба Минниханова сообщала ранее об атаке БПЛА на резервуары нефти у Алметьевска 19 ноября. Тогда удалось избежать крупного пожара.