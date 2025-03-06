Силуанов назвал внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс важной задачей Казначейства на 2025 г.

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс - одна из основных задач Федерального казначейства на 2025 год, сказал глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

"В первую очередь (основная задача - ИФ), это цифровизация и внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс. Такая задача была поставлена президентом России. Совместно с Центральным банком планируется реализовать эксперимент по проведению соответствующих платежей, чтобы впоследствии обеспечить использование данного инструмента в осуществлении целевого характера исполнения бюджета и прослеживаемости каждого рубля", - сказал глава Минфина в ходе расширенной коллегии Федерального казначейства, посвящённой итогам деятельности ведомства в 2024 году и направлениям его развития на среднесрочный период.

Среди других приоритетных направлений работы: госзакупки, завершение импортозамещения в части обеспечения работы цифрового казначейства и мониторинг в рамках гособоронзаказа, в том числе переход к фиксированным ценам на продукцию.

Как ранее сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник, Банк России и Федеральное казначейство с 25 августа планируют начать эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и расходов на капитальное строительство.

В конце прошлого года ЦБ, Минфин и четыре банка из пилотной группы уже протестировали использование цифрового рубля в бюджетном процессе, а именно при выплате стипендий и оплате штрафов.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Сейчас в нем принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с 1 июля 2025 года, но ЦБ в конце февраля сообщил, что полномасштабное внедрение начнется позднее, точные даты регулятор объявит позже.