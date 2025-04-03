"Софтлайн" заплатил за покупку 60% ИТ-холдинга "ОМЗ-ИТ" 2,2 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сумма сделки по приобретению ГК Softline (головная компания - ПАО "Софтлайн") 60% в ООО "ОМЗ- Информационные Технологии" (ООО "ОМЗ-ИТ") составила 2,2 млрд рублей, говорится в отчете "Софтлайна" за 2024 год.

"Софтлайн" в августе 2024 года объявил о приобретении контроля в "ОМЗ-ИТ" (ИТ-холдинг, специализирующийся на инжиниринге цифровых решений для промышленности), покупателем выступило ООО "Софтлайн Проекты". Сумма сделки не называлась.

В отчете "Софтлайна" уточняется, что в 2024 году группа оплатила сделку в полном объеме. По данным ЕГРЮЛ, продавцами выступили ЗПИФ "Перспективные технологии" под управлением АО "ААА Управление Капиталом" и ПАО "ОМЗ". ЗПИФ сохранил за собой 40% ИТ-холдинга.

В рамках другой сделки - по покупке 60% производителя волоконных лазеров ООО "НТО "ИРЭ-Полюс" - ГК Softline внесла добровольный взнос в бюджет РФ в размере 1,4 млрд рублей, говорится в отчете.

Сумма самой сделки, о которой было объявлено в сентябре 2024 года, составила 4,58 млрд рублей. Продавцом выступила базирующаяся в США международная группа IPG Photonics. Менеджмент "ИРЭ-Полюс" сохранил за собой 40% компании (в том числе у гендиректора Николая Евтихеева - 19%). Сделка предусматривала дисконт в 50% к справедливой рыночной стоимости приобретенных долей в "ИРЭ-Полюс" в соответствии с постановлением правкомиссии по иностранным инвестициям с учетом суммы добровольного взноса в бюджет, уточняется в отчете.

В марте 2025 года ООО "НТО "ИРЭ-Полюс" было переименовано в ООО "ВПГ Лазеруан" (VPG Laserone).

Другие сделки

Сделка по покупке 75% разработчика системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения ООО "Тест АйТи" (Test IT) предусматривает выплату краткосрочного отложенного вознаграждения в размере 366 млн рублей (были выплачены до конца 2024 года) и краткосрочного условного вознаграждения в 218 млн рублей.

О сделке было объявлено в сентябре, ее сумма не сообщалась. Покупателем выступила компания "Девелоника" (входит в ГК Softline).

За 100% ООО "Первый элемент" (разработчик кассового продукта по автоматизации ритейла Subtotal) ГК Softline заплатила 55 млн рублей. Сделкой также предусмотрена выплата 20 млн рублей условного вознаграждения. О сделке было объявлено также в сентябре, покупателем выступила структура ГК Softline - "Ваш платежный проводник", сумма сделки не называлась.

Сделка по покупке 51% в ИБ-интеграторе К2-9b Group предусматривает выплату краткосрочного отложенного вознаграждения в размере 407 млн рублей, а также долгосрочного условного вознаграждения в 799 млн рублей. Ранее сообщалось, что часть сделки будет оплачена акциями ПАО "Софтлайн". ГК Softline получила право на поэтапную консолидацию 100% капитала К2-9b Group в течение 2027-2028 годов. Сейчас 49% К2-9b Group остается у ее основателя Михаила Яненко и топ-менеджмента.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 2 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.

В 2024 году, согласно аудированной отчетности, оборот ПАО "Софтлайн" составил 120,6 млрд рублей, что на 32% больше, чем в 2023 году. Показатель скорр. EBITDA увеличился на 58% - до 7,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей, сократившись на 15,5%.