Рубль лишь немного подешевел в паре с юанем, несмотря на обвал цен на нефть

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню весьма скромными темпами, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам могли оказать решение Минфина перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила и надежды на улучшение российско-американских взаимоотношений.

К 19:00 юань стоил 11,58 рубля, что на 6,9 копейки больше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:3, Банк России опустил официальный курс доллара на 4 апреля на 16,92 копейки, до 84,383 рубля, и увеличил курс евро на 1,9564 рубля, до 93,1608 рубля.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что по поручению главы государства 2-3 апреля в Вашингтоне проводит встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. "2-3 апреля по поручению президента Российской Федерации Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа", - написал он в Telegram.

Глава РФПИ находится в Вашингтоне в рамках своего мандата, определенного президентом Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но отказался раскрыть детали. По словам Пескова, Дмитриев "даст информацию по завершении контактов".

"Геополитическая обстановка остается основным фактором, влияющим на курс национальной валюты. В свете неопределенности с переговорами о мире и тарифной войной США российский рубль продолжает постепенное укрепление. Возможной причиной роста курса национальной валюты может быть интерес иностранных инвесторов к российским активам на фоне перспектив завершения военного конфликта. При отсутствии негативных новостей в ближайший период времени рубль будет торговаться в диапазоне 83-88 руб. за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

Минфин с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд рублей.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд рублей в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд рублей в день).

Последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд рублей, ежедневный объем - 4,1 млрд рублей). До этого длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.

Так, с 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций - 2,9 млрд рублей, месяцем ранее, с 7 февраля, объем покупок составлял 66,5 млрд рублей, или 3,3 млрд рублей в день.

"Рубль после позитивного старта дешевел к юаню, но днем стал быстро восстанавливаться и обновил недельный максимум. Правда, удержаться в хорошем плюсе не удалось: вскоре российская валюта сдала позиции и несет небольшие потери, переписав дневной минимум. Кратковременное подорожание рубля могло быть вызвано новостью о том, что в очередном месячном периоде продажи ЦБ валюты в рамках исполнения бюджетного правила увеличатся почти в 2 раза. Это произойдет из-за того, что впервые с января 2024 года спрос Минфина на золотовалютные активы сменится их предложением из-за падения нефтегазовых сверхдоходов госбюджета. То есть фундаментально на более долгосрочном горизонте это негатив для рубля. Особенно учитывая сегодняшний обвал нефтяных цен на 7% после серьезной просадки предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали, то есть она постепенно снижается. Но здесь надо будет смотреть за всей ситуацией. Ситуация изменчива", - сказала она.

Она напомнила, что в 2024 году инфляция сначала снижалась, а потом стала ускоряться, что потребовало повышения ключевой ставки.

"Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ИФ). Нам нужно лучше здесь аккуратно, но последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - отметила глава ЦБ.

"Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она.

По ее словам, ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года.

"На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски", - сказала Набиуллина.

Инфляция в России с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,2% после 0,12% с 18 по 24 марта, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 31 марта на уровне 10,24%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Банк России 21 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - заявил тогда ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).

Прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года пока остается в силе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Торможение инфляции продолжается, но очень поступательно. Пока инфляционный тренд лишь незначительно ниже прогноза ЦБ, что в среду подтвердил Алексей Заботкин. С учетом усиления сигналов об охлаждении экономической активности базовый прогноз на апрельское заседание регулятора пока без изменений - смягчение сигнала и сохранение ключевой ставки. До 25 апреля будет новая статистика, наблюдаем", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть ускорили падение на новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, сообщила ОПЕК.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 6,64% до $69,98 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 7,1%, до $66,59 за баррель.

По итогам сессии оба контракта могут показать худший результат с 2022 года.

Инвесторы продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил о решении ввести ответные пошлины в отношении торговых партнеров его страны. По его словам, американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Так, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Трейдеры и аналитики ожидают усиления волатильности цен на нефтяном рынке в ближайшей перспективе на фоне изменения ситуации с пошлинами в результате переговоров и ответных мер других стран.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тысячи баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 апреля увеличилась на 5 базисных пунктов - до 21,54% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 21,56% годовых, версии на три и шесть месяцев поднялись на 2 базисных пункта - до 21,53% и 21,67% годовых соответственно.